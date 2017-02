Pappelweg 3

06.02.2017, 17:17 Uhr

Bereits zu Silvester wurde im Vereinsheim gefeiert. Weitere neun Veranstaltungen fanden im Jänner statt. Erste Überlegungen eine Homepage einzurichten wurden besprochen. Ein erstes Layout wurde entworfen. In den Jahreshautversammlung wurde der Entwurf vorgestellt und von den Mitgliedern beschlossen.Homepage: https://pappelweg3.jimdo.com. Neu geregelt wurde auch der Beginn und das Ende des Geschäftsjahres(1.1. – 31.12.) und der Spendenanteil bei Veranstaltungen im Vereinshaus.Im Februar trat der Kleingartenverein „Maschanzka“ mit der Bitte an uns heran, ihre Generalversammlung am Pappelweg abhalten zu können. Wie jedes Jahr führte der Fischereiverein Donaustadt die Lizenzvergabe im Vereinshaus durch.Die Wiesenwerkstatt bot Bastelnachmittage für Kinder und Erwachsene(Valentinstag, Ostern) an.Nicht zu vergessen sind die Permanent laufenden Wochenveranstaltungen, Yoga, Kindertanz, Bodywork, Senioraktiv, Englischkurs für Kinder, Wiesen- und Generationenwerkstatt und die Sky Eagle Line Dancer. Auch nicht mehr wegzudenken ist die Food Coop Lobau „Butz&Stingl“Im März fanden drei Mitgliederveranstaltungen statt, bei einer, gab die langjährig in Betrieb gewesene Wasserpumpe ihren Geist auf. Mit sofortiger Beschaffung von Wasserkanistern, musste die Feier nicht abgebrochen werden.Jetzt war der Zeitpunkt gekommen uns mit den Formalitäten für die Einleitung des Hochquellwassers im Vereinshaus aus einander zu setzten.Die Teilnahme am Ferienspiel „Donaustadt spielt“ am 12., 13. Juli und 1. September gemeinsam mit den Kinderfreunden Donaustadt wurde beschlossen. Der traditionelle Ostermarkt fand am 13. März statt, viele Aussteller präsentierten Selbstgebasteltes und Waren aller Art, auch der Besuch war zufriedenstellend.Am 2. April fand die Jahreshauptversammlung statt, der 9.April war der Kleingartenverein „Maschanzka“ Gast im Vereinshaus.I love shopping hieß es am 10. April und am 16. April fand eine Mitgliederveranstaltung statt.24.April 2016 Bundespräsidentenwahl im Vereinshaus.Senioren und Seniorinnen tanzen – eine Idee um ein neues Angebot am Pappelweg anbieten zu können. Tanzlustige sollte an einem Nachmittag bei Livemusik, Kaffee und Kuchen und guter Laune verbringen. Leider wurde dieses Angebot nicht angenommen. Bundespräsidentenwahl – nächster Wahlgang !Das durch die Wahltage verschobene Frühlingsfest fand im Juni statt. Die Gäste wurden erst an der Mehlspeistheke und dann am Grillbuffet verwöhnt. Für Fußballfans gab es ein PUBLIK VIEWING. An den freien Samstagen fanden Mitgliederveranstaltungen statt.Mit Hilfe der Kinderfreunde Donaustadt konnten wir an drei Tagen ein buntes Kinderprogramm anbieten. Fangt die Sonne, hieß es am 12. Juli und macht mit uns euren Fensterschmuck für trübe Tage. Schiff ahoi – alles schwimmt, ob Rinde, Äste, Plastikflaschen, wenn wir einmal daran gewerkt haben. Und freut euch schon auf den1. September, dann entdecken wir alte Spiele neu.Ein außergewöhnliches Problem beschäftigte den Vorstand im August. Eine Plage sind die Wildschweine, die in die Gärten beim Bahndamm eindringen und die Gärten verwüsten. Erstmals fanden auch zwei Mitgliederveranstaltungen im August statt.Im Vorstand gab es den einstimmigen Beschluss für den Antrag, das Vereinshaus an das öffentliche Wassernetz anzuschließen.Im Oktober konnten wir im Vorstand verkünden – Bauarbeiten abgeschlossen – Wasser marsch !Mode, Kosmetik, Kerze, Wein, Kaffee und Kuchen gab es beim Tag der offenen Tür, alle Interessierten konnten nach Herzenslust in den vielen Angeboten stöbern.Leider mussten wir bei einem Termin vergeblich auf den Veranstalter warten.Noch einmal wollen wir alle MitgliederInnen bitten, kann eine vereinbarte Veranstaltung nicht stattfinden, uns so rasch wie möglich zu verständigen. Bei einer Absage entstehen ihnen keine Kosten. Auch möchten wir sie ersuchen, dass Rauchverbot im Vereinshaus ausnahmslos einzuhalten. DANKE !Highlight im November war unser Adventmarkt. Als besonderen Gast begrüßten wir unseren Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy. Der Fischereiverein Donaustadt hielt seine Hauptversammlung ab, zwei Veranstaltungen von Mitgliedern fanden statt.Geprägt wurde der Dezember durch die Wiederholung der Stichwahl zum Bundespräsidenten. In der Wiesenwerkstatt fand man noch die Möglichkeit „Last Minute“ Geschenke zu basteln.Auch am letzten Tag im Jahr wurde im Vereinshaus gefeiert und das neue Jahr begrüßt.Fürgibt es schon wichtige Termine : Am 28. Februar ab 16 Uhr findet ein Faschingsfest für Kinder statt. Am 1. April (kein Aprilscherz) laden wir alle Mitglieder zu der Jahreshauptversammlung recht herzlich ein. Beginn ist um 15 Uhr. Der Ostermarkt ist am 2. April von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am 20. Mai ab 15 Uhr laden wir zu unserem Frühlingsfest. Wir freuen uns, wenn sie unsere Veranstaltungen besuchen, außerdem stehen wir ihnen jeden ersten Dienstag im Monat für Ihre Anliegen zur Verfügung. Sie können uns auch eine Mail schicken : f.siverein.wallner@outlook.com.