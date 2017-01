Umgestürtzter LKW, Glasscherben und Megastau auf der Tangente am 15.12.2016 mittags.

05.01.2017, 14:56 Uhr

Nachdem meine Fam. und ich wegen eines umgestürzten LKWs auf der Tangente Richtung Graz ca. eine 3/4 Stunde vor diesem gewartet haben (A 23 war gesperrt) kam die Polizei auf den rettenden Einfall, die wartenden Autos auf der Tangente umdrehen zu lassen und über die naheliegende Auffahrt abzuleiten. Eigentlich eine tolle Organisationsleistung.Gemeinsam fuhr dann die erlöste Kolonne am Kaisermühlendamm Richtung Floridsdorf.

Offensichtlich wegen des Unfalles und des Megastaus hatte man im Kaisermühlentunnel die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 herabgesetzt. Sinnvoll wäre es nur Richtung Tangente gewesen, hat aber wahrscheinlich der Einfachheit halber den Kaisermühlentunnel in beide Richtungen beschränkt.Es wird daher sicherlich eine Reihe von den so "geretteten" , in Kolonne fahrenden Autofahrern, betroffen haben, die wie ich - wenig erfreut - aber ohne Aussicht auf einen erfolgreichen Einspruch ihre Anonym Verfügung zahlen werden.Was sonst ????