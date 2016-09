Taekwon-Do-Kids

26.09.2016, 22:35 Uhr

Es ist vielleicht nicht das typische Kinderhobby. Dennoch üben sich schon Vorschulkinder mit viel Spaß in der beliebten Kampfkunst Taekwon-Do.

Jeden Montag- und Mittwochabend ist ganz schön was los im Turnsaal der Neuen Mittelschule Kagran. Kinder verschiedenen Alters bekommen Taekwon-Do-Fähigkeiten spielerisch vermittelt. Es kommt aber noch nicht darauf an, die Techniken genau zu erlernen und zu perfektionieren, im Vordergrund steht immer der Spaß.

Taekwon-Do für alle

Anfänger sind jederzeit herzlich willkommen!

Ein Vorteil ist auch die zusätzliche Bewegung, welche ganz nebenbei die körperliche und geistige Entwicklung fördert. Diese ist vor allem für die Ausübung von Taekwon-Do außerordentlich wichtig. So hat der Gründer der Kampfkunst, General Choi Hong-Hi, Höflichkeit, Integrität, Ausdauer, Selbstkontrolle und Unbezwingbaren Willen als höchste Ziele des Taekwon-Dos definiert.Dieses Jahr werden die ersten Grundlagen zur Selbstverteidigung als Schwerpunkt gesetzt. So werden nicht nur Befreiungsmöglichkeiten gezeigt, sondern es wird auch an einem sicheren Auftreten gearbeitet sowie das Verhalten in Bedrohungssituationen geübt. Ein weiteres wichtiges Thema werden Gefahren im Alltag sein.Jene Kinder, welche sich bei Gruppenspielen wie beispielsweise Fußball oder Volleyball leicht an den Rand gestellt fühlen, profitieren vom Taekwon-Do-Training. Taekwon-Do ist für jedermann zu erlernen, völlig unabhängig des sozialen Status, der Herkunft und sportlicher Begabung.Bei einem ganzen Monat kostenlosem Probetraining kann man sein Kind beobachten und dann gemeinsam entscheiden, ob es der richtige Sport ist.Mitzubringen ist anfänglich nur eine Sporthose und ein T-Shirt, trainiert wird Barfuß. Es gibt bei Tiger Division keine Einschreibgebühr und keine Knebelverträge, wie es bei vielen Vereinen leider sehr oft üblich ist. Es wird sogar unter anderem eine monatliche Zahlungsweise ohne jeglicher Bindung angeboten. Die Kosten für das Kindertraining sind sehr überschaubar, die monatliche Belastung beträgt beispielsweise nur EUR 35,00.Montag und Mittwoch 18:00 – 18:50 UhrMontag und Mittwoch 19:00 – 20:30 Uhrbei Hrn. Struan MacCallum:Tel.: 0664-9144792E-Mail: struan@tigerdivision.comAuf den Facebook-Seiten sind weitere Informationen, Bilder und Videos zu finden:Tiger Division ist ein Mitglied des Verbandes ITF Austria. Weitere Informationen zum Verband sowie ITF Taekwon-Do generell finden Sie unter www.itf-austria.at