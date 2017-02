AT

WILHERING (red). Alle gesunden Menschen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren sind eingeladen, an der Blutspendeaktion des Roten Kreuzes im Gemeindeamt in Hinzenbach (Bezirk Eferding) am Montag, den 6. Februar von 15.30 bis 20.30 Uhr, teilzunehmen.