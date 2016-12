"Er ist wieder da" im Bräuhaus

Eferding : Bräuhaus Eferding |

EFERDING. Wohl kaum ein Roman sorgte in letzter Zeit für so viel Aufsehen wie der Bestseller "Er ist wieder da" von Timur Vermes. Diese wahnwitzige und absurde Geschichte des Führers, Adolf Hitler, der 69 Jahre nach seinem vermeintlichem Ende im gegenwärtigen Berlin mir nichts dir nichts wieder auftaucht. Diese Satire, in der Hitler, ohne Eva, ohne Krieg und Partei und zudem in tiefstem Frieden unter Tausenden von Ausländern und der Kanzlerin Angela Merkel Fuß fassen will, zeigen die Grünen im Bräuhaus in Eferding als gelungene Verfilmung. Hitler in der Neuzeit startet, so der Film nach dem Buch, eine neue Karriere, im Fernsehen, wo ihn jeder für einen Comedian hält, obwohl er doch, wie er immer wieder betont, der echte Führer ist.



Mit "Er ist wieder da" starten die Grünen am 10. Januar in die kommende Spielsaison. Die gezeigten Filme werden im Anschluss der Stadtbücherei Eferding zum allgemeinen Verleih übergeben.