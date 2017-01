Karers Pilgerreise: Vortrag in Prambachkirchen

Diesen Termin sollte man sich merken: Am Montag, 30. Jänner berichtet Pater Ferdinand Karer von seiner Pilgerreise nach Rom. 1500 Kilometer legte Karer im Herbst 2016 zurück und traf dabei auf viele Menschen – am Ende der Reise auch auf Papst Franziskus. Was bei dem Vortrag um 19.30 Uhr im Kultursaal Prambachkirchen natürlich nicht fehlen darf sind viele eindrucksvolle Bilder. Freier Eintritt.Übrigens: Als Regionaut der BezirksRundschau hat Ferdinand Karer regelmäßig von seiner Pilgerreise berichtet.