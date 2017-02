Eine liebgewordene Tradition und nun erstmals an 2 Abenden - wir freuen uns auf Sassy - die Stimme der SEER - und ihre Band Come Together!

Bei einem wunderbaren Menü genießt du country & blues vom Feinsten. Lass dich begeistern von den Vollblutmusikern und erlebe einen besonderen Abend! Karten dafür bekommst du direkt bei uns in der Hoamat, telefonisch unter 07279/85485 oder per Mail info@hoamat.net