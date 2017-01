18.01.2017, 23:52 Uhr

The best of Blues + Boogie Woogie Silvan Zingg Trio 19:30 Uhr

Alkoven: Kulturtreff | Silvan Zingg gilt als der "Botschafter des Blues + Boogie Woogie aus der Schweiz".

Im August 2015 begeisterte Silvan Zingg die Zuschauer auf dem Klavier mit seinen Interpretationen des Blues + Boogie Woogie. Silvan Zingg fing schon als kleiner Bub an, auf dem Klavier seiner Mutter zu improvisieren. Seine Vorlieben: lebhaften Boogie Woogie aber auch feinfühligen Blues. Alles mit viel Swing und Variationen aus den verschiedensten Musikstilrichtungen, gespielt mit viel Leidenschaft, Spielwitz und großer Fingerfertigkeit. Zur Hälfte bestreitet Zingg seine Auftritte solo am Flügel und zur anderen Hälfte mit seinem Trio (Piano, Kontrabass, Schlagzeug).

Nunmehr ist es uns gelungen das Silvan Zingg Trio zur Veranstaltung am 19.Mai 2017 zu gewinnen.

Nuno Alexandre ist ein Slapbass-Spezialist. Diese beeindruckende Art Kontrabass zu spielen wird nur von wenigen Musikern beherrscht. Der Schlagzeuger Valerio Felice passt sich mit seiner feinfühligen Technik vollkommen an Silvans Spiel an. Dies Musik fließt in den Adern dieser drei begabten Musikern. Sie beweisen es auf der Bühne mit ihrer virtuosen Technik und enthusiastischem Spiel.



Lassen Sie sich diesen tollen Abend, veranstaltet vom OÖ. Volksbildungswerk Alkoven anläßlich "25 Jahre OÖ.Volksbildungswerk Alkoven", nicht entgehen.

