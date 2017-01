VHS Eferding Vortragsreihe "Kreuz und Quer durch den Körper"

in der Arbeiterkammer - Unterer Graben 5 - 4070 Eferding

Gesundheitsprävention leicht gemacht

Aktuelle Themenbereiche der Vortragsreihe "Kreuz und quer durch den Körper" sollen helfen einen gesunden Lebensstil in den Alltag zu integrieren. Was tun Sie täglich GEGEN Ihre Gesundheit? Es gibt viele Möglichkeiten den Körper zu unterstützen - doch was macht wirklich Sinn?

Faszien – geheimnisvolles NetzwerkMacht sauer wirklich lustig? Entgiften und Entsäuern!Darmgesundheit - die geheime Macht der DarmbakterienStress lass nach – nervös, gereizt und schlaflosVolkskrankheit Kopfschmerz – das stille LeidenWechseljahre – Zeit der VeränderungReferent: Margit Markschläger - Dipl.Ernährungs- und Präventionscoach - www.esstrainer.at Wir freuen uns auf Sie!