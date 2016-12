Musikalischer Adventspazierung der VS Stroheim

17.12.2016, 19:10 Uhr

Zur Einstimmung spielte eine Bläsergruppe, gefolgt von einer Gesangseinlage der Lehrerinnen der VS Stroheim. Vor dem neu errichteten Pfarrzentrum gaben die Kinder eine Tanzeinlage preis und in einer weiteren Station folgten Horn und Trompete. Ganz besonders stimmig wurde es dann bei Hackbrett.Die musikalischen Talente zeigten dann auch noch ihr Können bei Querflöte und Klarinette.Als dann auch noch der Eisvogel in der letzten tänzerischen Darbietung durch die Masse schwebte, waren alle Eltern und Großeltern von dem musikalischen Können begeistert und konnten bei Punsch und selbstgemachten Lebkuchen die Winterstimmung genießen.