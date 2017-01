Eferdinger Landjugend ist fit fürs neue Jahr

04.01.2017, 08:59 Uhr

LJ Eferding Umgebung zeigte im vergangenen Jahr vollen Einsatz

BEZIRK (jmi). Als recht umtriebiges Jahr gestaltete sich 2016 für die Landjugend Eferding Umgebung. Das ganze Jahr verteilt waren die knapp 50 Mitglieder aus den Gemeinden Eferding, Pupping, Fraham, Hinzenbach und Scharten bei insgesamt 24 Veranstaltungen verschiedenster Art dabei.Fitness war beim Sportfest, beim Sensenmähen und beim Linz-Marathon gefragt. Kegelturnier, Paintball und Skitag etablierten sich als Fixpunkte im jährlichen Programm. Höhepunkt für viele LJ-Mitglieder war der Ausflug zum Fußballstadion des FC Red Bull Salzburg – Führung durch die Stiegl-Brauerei und Flanieren in der Salzburger Altstadt inklusive. Ohne Verschnaufpause verlief auch die Vorweihnachtszeit: Beim Schmiedstraßenfest und beim Schlossadvent verkaufte die Landjugend selbstgemachte Schokospieße. Auch im neuen Jahr stehen für die Mitglieder wieder viele Termine an. In den kommenden Monaten steht LJ-Leiter Thomas Burner die neugewählte Leiterin Hannah Hehenberger zur Seite. Sie springt für Lisa Burner ein, die nach drei Jahren den Posten räumt, aber weiterhin in der Landjugend dabei sein wird.