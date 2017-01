Früh[stücks]füm in Hartkirchen

HARTKIRCHEN - Gesundes, reichhaltiges Frühstück aus Lebensmittel der Region und dabei in gemütlicher Atmosphäre einen unterhaltsamen Film für Jung und Alt anschauen, der gute Laune garantiert. Genau das ist am Sonntag, 22. Jänner ab 10:00 in der Hartkirchner Hoftaverne möglich. Die Grünen Hartkirchen beleben mit dem Anti- Stress-Film "Nur Fliegen ist schöner" damit einmal mehr den Ortskern. Karten sind in der Hoftaverne und bei den Grünen erhältlich.