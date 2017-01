"Hatte den Tod schon vor Augen"

16.01.2017, 19:21 Uhr

Carl Steiner stürzte am Großen Pyhrgas ab und überlebte eine Nacht im Schnee bei minus 18 Grad.

PRAMBACHKIRCHEN (raa). Es hätte nur eine Tour von rund fünf Stunden werden sollen. An die einhundert Mal hat der 35-jährige Carl Steiner seinen "Hausberg", den Großen Pyhrgas, zu jeder Jahreszeit bestiegen. Im schlechten Wetter sah Steiner kein Problem. "Der Weg ist sehr sicher, und so eine Wanderung mit Schneeschuhen hat ihren besonderen Reiz." Doch dann kam, schon wieder beim Abstieg, ein kurzer Augenblick der Unachtsamkeit. "Da habe ich den Weg verloren und bin rund 500 Meter abgestürzt." Steiner schrammte an Felsen vorbei und zog sich dabei einige Prellungen und Zerrungen zu. Schneeschuhe und Stöcke hatte er verloren, aber sein Handy funktionierte noch. "Ich rief meine Mutter an, damit sie die Bergrettung alarmiert", so Steiner.

Hilferuf an die Mama

"Hab' Mordsmassel g'habt"

Das war am Freitag, 6. Jänner, kurz nach 15 Uhr. Sofort machte sich die Bergrettung mit bis zu 60 Mann und Hubschrauberunterstützung auf die schwierige Suche. "Leider hatte ich kein GPS-Signal und irgendwann auch keine Uhrzeit mehr, da ich, um Strom zu sparen, den Akku immer wieder rausgenommen habe." Um 23 Uhr musste die Suche der vermeintlichen Retter abgebrochen werden. "Ich dachte immer, hoffentlich passiert keinem der Bergretter etwas." Steiner kam seine große Erfahrung am Berg und seine Ausbildung bei den Gebirgsjägern in Tirol zugute. Er grub sich mit den Händen rund drei Meter tief in den Schnee und legte sich in den Hohlraum, in der Hoffnung, nicht zu erfrieren. "In der Nacht hatte ich allen Mut verloren und mich gedanklich schon von meinen Lieben verabschiedet." Immer wieder rauschten rechts und links von ihm Lawinen ins Tal. Steiner legte sich im Schnee immer wieder auf eine andere Seite. Obwohl er unendlichen Durst hatte, aß er keinen Schnee. "Das hätte mich noch mehr unterkühlt. Ohne Trinken hält man es länger aus, erfrieren geht schneller."Am nächsten Morgen, als die Suche fortgesetzt werden konnte, fand man Steiner. Er hatte sich bei minus 18 Grad Celsius noch Erfrierungen an Fingern und Zehen zugezogen. Per Seil wurde er von einem Hubschrauber geborgen und ins Krankenhaus nach Kirchdorf gebracht. "Der halbe Liter Wasser im Hubschrauber war das Beste, was ich je getrunken habe." Unendlich dankbar ist Steiner seinen zahlreichen Rettern aus Spital. "Die Burschen sind echt der Wahnsinn. Hut ab! Wenn es die nicht gegeben hätte, gäbe es mich heute nicht mehr."Steiner ist als "Förderer der Bergrettung" bis zu 15.000 Euro versichert. Die gesamte Rettungsaktion wird wohl gut 17.000 Euro kosten.Auf die Berge zieht es den erfahrenen Bergsteiger schon bald wieder, auch wenn er jetzt weiß, "das Leben ist schön, aber leider auch sehr zerbrechlich".