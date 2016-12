Hauptsache bunt!

06.12.2016, 21:22 Uhr

Knallige Farben, Blumenprints und Streifenmuster bestimmen die Mode für das Frühjahr und den Sommer 2017

Peuerbach (mob): blumige Farben und liebliche Blumenmuster sind ein wesentlicher Bestandteil der Modekollektionen für 2017. Dabei spielt es keine Rolle, ob kleine Blümchen oder großflächige Muster wie Kaktusblüten oder Hibiskus. Die Farben sind frisch und hell: fast alles ist erlaubt, Hauptsache die Farbe vermittelt Frische und Fröhlichkeit. Hellrosa, pink, orange oder grasgrün dominieren ebenso wie Blütengelb oder fast alle Blautöne.„Im Frühling erwarten uns florale Prints, auffällige Farben, lässige Schnitte und verspielte Details aus Spitze“, erzählt Stefanie Ortbauer, Besitzerin von „Treff.Mode & Triumph“ in Peuerbach.Bei den Mustern sind Karos und Streifen zurück. Ein Mix aus Blumenprints und Streifenmuster ist der letzte Schrei und topaktuell. Kombinationen von verschiedenen Materialien und Designs sind topaktuell: Plüsch, Samt, Wolle, alles ist erlaubt.Weitere Comebacker sind der Westernstyle und Marinelook, dazu noch Trends der 80er-Jahre: Fransen, Leder und ein Cowboyhut sind topmodern. Sie wollten schon Ihre alten Gürtel entsorgen? Tun Sie es nicht! Denn Taillengürtel sind hip DAS Must-Have für 2017! Ein oder mehrere Gürtel übereinander sind erlaubt. Oder eine retro-Farbkombination wie pink-schwarz? Mut zur Ausgefallenheit wird mit staunenden Blicken belohnt!Und Stefanie ergänzt noch: „Außerdem geht der Trend zum Einkauf beim Händler in der Nähe.“ Eine persönliche Beratung gewinnt also an Bedeutung.Die Kleiderkiste auf dem Dachboden zu plündern lohnt sich also. Wer seine Kleider nicht zur Kleidersammlung gebracht hat, ist der große Sieger!