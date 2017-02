Kinderbetreuungsprojekt startet in Eferding

01.02.2017, 09:17 Uhr

ÖAAB & Wirtschaftsbund bieten im Sommer 2017 erstmals eine flächendeckende Ferienbetreuung an.

BEZIRK (jmi). Das ist nicht nur im Bezirk Eferding ein Novum, sondern oberösterreichweit: 2017 starten ÖAAB und Wirtschaftsbund das Pilotprojekt zur Sommerferienbetreuung. Von 7. August bis 1. September 2017 (7 bis 15 Uhr, bei Bedarf bis 16 Uhr) werden Kinder ab fünf Jahren in der NMS Eferding betreut. Kinder aller Mitarbeiter der Betriebe in Eferding können diese in Anspruch nehmen. Die Betreuung erfolgt durch das Hilfswerk. Kosten betragen 10 Euro pro Tag, alle Aufwendungen seien dadurch abgedeckt. Bereits vergangenes Jahr wurde eine entsprechende Sommerferienbetreuung für Volks- und Hauptschüler angeboten: Über 300 Kinder wurden in den fünf Augustwochen betreut.

2017 will das Bildungsressort des Landes OÖ 227,4 Millionen Euro in den Bereich Kinderbetreuung investieren (2016: 216,7 Millionen Euro). Über 1.500 Kinder wurden im Schuljahr 2015/16 in Eferding in Horten, Kindergärten und Krabbelstuben betreut.Alle Informationen zurerhalten Sie imunter Tel. 07272/7297 oder eferding@ooe.hilfswerk.at