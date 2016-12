Kindergartenkinder pflanzten schattenspendende Bäume

13.12.2016, 07:01 Uhr

Der Umweltausschuss in Hartkirchen pflanzte mit einer Kindergartengruppe Bäume.

HARTKIRCHEN (raa). Die Wiese beim Pfaffinger Wehr in Hartkirchen ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Der Umweltausschuss der Gemeinde hat nun gemeinsam mit der Kindergartengruppe "Natur auf der Spur" Bäume gepflanzt, die an heißen Sommertagen Schatten spenden sollen. Zwei Trauerweiden wurden zu diesem Zweck von der Firma Dobretsberger Garten gespendet.Mit viel Elan gruben die Kids, schafften Wasser herbei und ließen sich dabei von der Kräuterexpertin Gabi Winkler kindgerechtge Tipps für kleine Hobbygärtner geben. Neben den Bäumen spendete Dobretsberger auch heiße Leberkässemmeln, die von den Kindern, nach getaner Arbeit, verputzt wurden. "Diese Baumpflanzaktion ist für mich der nächste gelungene Schritt in der Aufwertung unseres Naturjuwels an der Aschacht", ist Umweltausschussobmann Klaus Wachtveitl überzeugt. Bereits im Sommer haben die Hartkirchner Grünen Möbel zur Verfügung gestellt, und so für Sitzgelegenheiten auf der Freizeitwiese gesorgt."Es freut uns als Gemeinde, die Natur für unsere Kinder erlebbar zu machen", betonte Bürgermeister Wolfram Mooshammer, der die Kleinen tatkräftig unterstützte. Der Umweltausschuss will das gemeinsame Gestalten in Pfaffing auch in Zukunft fortsezten.