Neue Jugendzentrumsleiterin

29.12.2016, 10:19 Uhr

Sandra Eder leitet ab sofort das gemeindeübergreifende ÖGJ-Jugendzentrum in Eferding.

EFERDING. Sandra Eder ist die neue Leiterin des gemeindeübergreifenden ÖGJ-Jugendzentrums Eferding/Fraham/Hinzenbach. Die 27-jährige Studentin der Bildungswissenschaften aus Linz freut sich darauf, mit Jugendlichen zu arbeiten und ihnen in verschiedenen Lebenslagen weiterzuhelfen. „Das ÖGJ-Jugendzentrum soll ein Ort sein, an dem die Jugendlichen aus den drei Gemeinden gern zusammenkommen, ein Freiraum ohne Konsumzwang. Sie können hier ihre Ideen einbringen, mitgestalten, oder einfach nur gemütlich mit FreundInnen chillen“, sagt die neue Juz-Leiterin.

Ausflüge und Gemeinschaftsaktivitäten geplant

Viele Aktivitäten und Workshops warten auf die Kids aus Eferding, Hinzenbach und Fraham, verspricht die neue Leiterin. So möchte Eder etwa einen Spieleabend und einen Batikworkshop anbieten. Geplant sind auch Ausflüge und Infoabende zu Themen, die jungen Menschen unter den Nägeln brennen. Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren sind eingeladen, das JUZ-Programm auch selbst aktiv mitzugestalten.Das ÖGJ-Jugendzentrum Eferding/Fraham/Hinzenbach in der Schaumburgerstraße 15 in Eferding ist dienstags, donnerstags und freitags von 16 bis 20 Uhr geöffnet.