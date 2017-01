Pater Ferdinand Karer: Dachsberg - Rom - zu Fuß

AT

, Schulstraße 4 , 4731 Prambachkirchen AT

Kultursaal , Schulstraße 4 , 4731 Prambachkirchen AT

Im August 2016 macht sich Pater Ferdinand Karer zu Fuß auf den 1500 km langen Weg nach Rom. Eine so weite Pilgerreise schafft viel Zeit und Raum für freies Denken sowie das ehrfürchtige Betrachten der Natur und lässt diesen Weg zu einem zutiefst spirituellen Erlebnis werden. Darüber sowie über seine persönliche Begegnung mit Papst Franziskus berichtet Pater Karer in seinem – mit vielen Bildern begleiteten – Vortrag am Montag, den 30. Jänner um 19:30 Uhr im Kultursaal Prambachkirchen.



Der örtliche Kulturausschuss sowie das Kath. Bildungswerk freuen sich auf Ihren Besuch, der Eintritt ist frei!