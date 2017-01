Zwei Asylwerber verletzen Sicherheitsdienstmitarbeiter mit Messer

15.01.2017, 16:57 Uhr

Zwei Afghanen haben einen Sicherheitsdienstmitarbeiter in einer Asylunterkunft bedroht und verletzt.

ALKOVEN. Gegen ein Uhr am Sonntag, 15. Jänner, wurde ein 53-jährige Sicherheitsdienstmitarbeiter von zwei minderjährigen Afghanen zunächst verbal bedroht. Kurze Zeit später schlug einer der beiden Asylwerber, ein 14-Jähriger, dem Sicherheitsdienstmitarbeiter mit der Faust ins Gesicht. In der Folge attackierte der zweite Afghane, 17 Jahre alt, den Securitymann mit einem Keramikmesser und verletzte ihn durch mehrere leichte Schnitte unterhalb der linken Brust. Unmittelbar danach begann sich der 17-Jährige mit dem Messer selbst am linken Unterarm zu ritzen. Der 17-Jährige wurde von der Polizei festgenommen und zur Behandlung in den Med Campus III nach Linz gebracht. Der 53-Jährige erlitt Prellungen im Gesicht und klagte über Pfeifen im linken Ohr. Die Schnitte unterhalb der linken Brust waren oberflächlich. Er wurde ebenfalls zur Wundversorgung in die Klinik nach Linz gebracht. Der 14-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels auf freiem Fuß angezeigt. Der 17-Jährige ist in Polizeihaft und wird noch einvernommen.