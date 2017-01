Alkoven startet mit einem Sieg in die Rückrunde

07.01.2017, 21:58 Uhr

Teammanager Fritz Freimüller wartete mit einer ungewöhnlichen Aufstellung auf. Doppelspezialistin Iris Freimüller wurde im Einzel aufgeboten und erfüllte mit einem knappen Sieg die in sie gesetzten Erwartungen. Großartig kämpften Thomas Hahn und Christoph Lessl. Beide besiegten ihre Gegner in den Einzelspielen durch konditionelle und taktische Meisterleistungen im 3.Satz. Auch im Doppel konnten die beiden mit einem unerwarteten Sieg überzeugen. Schwerer als erwartet taten sich die Brüder Simon und Lukas Rebhandl in ihrem Doppel, letztendlich setzten sie sich aber im 3.Satz deutlich durch. Den sechsten Punkt steuerte das Mixed Maria Steinmann/Simon Rebhandl bei.Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können, aber das Damendoppel Iris Freimüller/Maria Steinmann verlor genauso knapp wie Lukas Rebhandl in seinem Einzel.Mit dem Erfolg gegen Podersdorf liegt der BC Raiffeisen Alkoven jetzt an 4.Stelle der Tabelle der 2.Badminton-Bundesliga.