SV Sparkasse Alkoven dominiert die Bezirksmeisterschaften in Eferding!

06.02.2017, 06:48 Uhr

U9, U11, U13 holen den Titel, U8 schnuppert erstmal Turnierluft.

Bereits am Freitag sicherte sich die Mannschaft HELD UND FRANCKE U13 des SV Alkoven den Titel. Nach schwierigem Start gelang der Mannschaft rund um Trainer Schwarz ein fulminantes Finish. Mit 4 Siegen in Folge sicherte sich das Team den Bezirksmeister. „Mit vollem Einsatz und Kampfgeist wollten meine Jungs unbedingt gewinnen. Das ist aufgegangen. Ich bin stolz auf sie.“, meint Trainer Schwarz.

Die EDV SOLUTION U11 ging als Favorit ins Rennen um den Bezirksmeistertitel. Mit einem Torverhältnis von 19:2 wurde sie dieser Rolle gerecht. Trainer Begicevic war von der Leistung der Spieler sichtlich beeindruckt: „Heute haben die Kids endlich gezeigt, was in ihnen steckt. Passspiel und Raumaufteilung war super, Einsatz und Mannschaftsgeist perfekt. Sie haben sich den Titel Bezirksmeister verdient.“Somit lag die Latte für die SEWEROBA U9 sehr hoch. Doch die Mannschaft gecoacht von Fellhofer und Schaffmüller setzte die Vorgaben perfekt um und schafften es ohne Gegentor, mit einem Torverhältnis von 15:0 sensationell zum Bezirksmeister. „Eine traumhafte Vorstellung der Kinder. Zu Null bei den Bezirksmeisterschaften, das gibt Selbstvertrauen für die Zukunft. Unglaublich!“, freut sich Fellhofer über den Ausgang des Turniers.„Ein denkwürdiges Ergebnis, alle drei Teams wurden Meister, es ist lange her, dass Alkoven so etwas gelang.“, zieht Nachwuchsleiter Hemetsberger Bilanz. „Die Ergebnisse kommen nicht von ungefähr, das ist Ergebnis exzellenter Arbeit der Trainer im Nachwuchsbereich.“ Sehr froh ist Hemetsberger auch über den Einstieg der U8 ins Turniergeschehen.„Es ist wichtig, dass wir den Übergang von den Bambinis zum Turniere spielen geschafft haben. Den Kindern macht das Spielen Spaß und bald wird man auch zu den Erfolgen der „Größeren“ aufschließen können.“, ist Trainer Manic Verner überzeugt.