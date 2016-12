Adventkalender - 13. Dezember 2016

13.12.2016, 00:00 Uhr

Tag der Hl. Lucia

, passt wunderbar in dieund in die Weihnachtszeit. Licht steht für die Freude aufs Christkind. Ihr Tag ist derLucia von Syrakus (Sizilien) ist zu Zeiten der Christenverfolgung 303 einen Märtyrertod gestorben und seither eine der beliebtesten Heiligen. Sie soll ihr ganzes Vermögen verwendet haben, um Bedürftige und untergetauchte Christen mit Lebensmitteln zu versorgen. Um in der Dunkelheit den Weg zu finden und trotzdem die Hände frei zu haben, soll sie einen Lichterkranz am Kopf getragen haben.

Das Weizenlicht

In burgenländischen Bauernhäusern hat man schon früher zu Lucia eine Handvollim Advent "angebaut". Zu Weihnachten bildet die Saat einen dichtes grünes Grasbüschel, in das man als Hinweis auf das Licht, das mit Christus in die Welt gekommen ist, einestellt.Den, dann in einengeben. In diestellen. Nach dem Keimen immer, keine Staunässe! An einemsprießt innerhalb weniger Tage frisches Grün!