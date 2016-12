Adventkalender - 16. Dezember 2016

16.12.2016, 00:00 Uhr

Vogelfutter selber machen

Zutaten:

Wenn es draußen friert und schneit, kann es für Vögel schwierig werden, genügend Futter zu finden. Dem können wir ganz leicht Abhilfe schaffen! ;-) Hier zeig ich euch wie's geht:(Sonnenblumenkörner, Hirse, Haferflocken, Leinsamen, Erdnüsse,Rosinen, Hagebutten...)

Zubereitung:

Für die dekorativen Futterformen(nicht zu heiß werden lassen) in einem Topfund solange, bis eineentsteht.Danachoderauf einstellen und diese nach oben schlagen, damit das flüssige Fett beimnicht ausrinnen kann.Gleich den, eineoderhineinstecken und auskühlen lassen.Nach dem Auskühlen vorsichtig, eurendamitund verschiedene Vogelarten beim Fressen beobachten. :-)Am besten hängt ihr die selbstgemachte "Futterkrippe" in einen Baum vor eurem Fenster. Dann könnt ihr Meisen, Rotkehlchen und vielleicht auch Kleiber oder Spechte ganz aus der Nähe beobachten.Wenn es wärmer wird, solltet ihr die Vögel jedoch nicht weiter füttern.