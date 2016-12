Adventkalender - 2. Dezember 2016

02.12.2016, 00:00 Uhr

Duftorange

Wenn das Wetter mal wieder so richtig mies ist, versteckt man sich gerne im Warmen. Noch gemütlicher wird es, wenn es herrlich riecht. Die duftenden Orangen sind da genau das Richtige!- ein oder zwei Orangen- mehrere Nelken- eine lange Nähnadel und einen reißfesten Faden.....oder dekorative Tannenzweige

Für weihnachtlichen Duft braucht ihr nur die Nelken vorsichtig durch die Haut in die Orangen zu stechen. Am schönsten sieht es natürlich aus, wenn ihr Muster oder Figuren aus Nelken macht. Ihr könnt sie aber auch wild durcheinander in die Orange stecken.Wenn ihr die Orangen mit Nelken verziert habt, könnt ihr mit Hilfe der Nadel den Faden durch die Früchte ziehen und sie an einem zentralen Platz im Zimmer aufhängen. Oder ihr legt die Orangen auf die grünen Tannenzweige.Ihr werdet sehen, nach ein paar Minuten duftet es wunderbar! :-)Wenn ihr wollt, könnt ihr die verzierte Orange auch einfach auf die Heizung legen. Durch die Wärme breitet sich der Duft noch schneller aus!