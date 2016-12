Adventkalender - 20. Dezember 2016

20.12.2016, 00:00 Uhr

Still, still, still

1. Still, still, still, weil’s Kindlein schlafen will.Maria tut es niedersingen,ihre große Lieb darbringen.Still, still, still, weil’s Kindlein schlafen will.2. Schlaf, schlaf, schlaf, mein liebes Kindlein, schlaf!Die Englein tun schön musizieren,vor dem Kripplein jubilieren.Schlaf, schlaf, schlaf, mein liebes Kindlein, schlaf!3. Groß, groß, groß, die Lieb’ ist übergroß.Gott hat den Himmelsthron verlassenund muss reisen auf den Straßen.Groß, groß, groß, die Lieb’ ist übergroß.

4. Auf, auf, auf, ihr Adamskinder auf!Fallet Jesum all’ zu Füßen,weil er für uns d’Sünd tut büßen!Auf, auf, auf, ihr Adamskinder auf!5. Wir, wir, wir, wir rufen all’ zu dir:Tu uns des Himmels Reich aufschließen,wenn wir einmal sterben müssen.Wir, wir, wir, wir rufen all’ zu dir.gesungen von den