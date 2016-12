Adventkalender - 5. Dezember 2016

05.12.2016, 00:00 Uhr

Zwetschkenkrampus

Heute am Krampustag habe ich einen Krampus aus Zwetschken für euch – vor dem man sich nicht fürchten muss.

- Für den Körper die beiden 15 cm langen Drahtstücke zur Hälfte zusammendrehen, für die Beine – die beiden unteren Enden etwas auseinanderspreizen.- Zwetschken (Dörrpflaumen) und Feigen auf den Drahtkörper und auf die Beine stecken.- Für die Arme das 10 cm lange Drahtstück quer durch den Oberkörper stecken, Zwetschken (Dörrpflaumen) auffädeln und anschließend die Drahtenden mit einer Zange umbiegen.- Für den Kopf eine Nuss längs aufspießen. Aus dem roten Filz/Papier eine Zunge schneiden und am Kopf ankleben. Auch die Hörner werden aus dem weißen Filz ausgeschnitten und angeklebt. Augen und Mund noch mit einem Lackstift darauf malen.- Abschließend noch eine kleine Rute aus den Ästchen binden und in eine Dörrzwetschken- Hand stecken und in die andere Hand kommt die Kette!Fertig ist euer Zwetschkenkrampus!