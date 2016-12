Adventkalender - 8. Dezember 2016

08.12.2016, 00:00 Uhr

Maria Empfängnis

Heute ist. Doch was genau wird an diesem Tag eigentlich gefeiert? Hinter dem 8. Dezember steckt mehr als ein Feiertag, an dem die Geschäfte geöffnet haben ...Gleich mal vorweg will ich mit einem weit verbreiteten Missverständnis aufräumen:(das ginge sich zeitlich ja auch gar nicht aus, wird er doch am 24. Dezember geboren),

Anna und Joachim konnten lange Zeit keine Kinder bekommen, Joachim ging für 40 Tage in die Wüste um zu fasten und zu beten, während Anna im Gebet in Jerusalem blieb. Der Engel Gottes erschien Joachim und teilte ihm mit, dass er und Anna ein Kind erwarten werden. Freudig lief er nach Jerusalem und traf Anna vor dem Tempel, an der "Goldenen Pforte". Beide umarmen sich und dieser Moment wird als "Mariä Empfängnis" bezeichnet.Laut Überlieferung ist Maria natürlich von ihren Eltern Anna und Joachim gezeugt, empfangen und geboren worden. Maria ist aber vom Tag ihrer Geburt von der Erbsünde frei, also ohne Makel und damit unbefleckt. Daher wird dieser Tag auch als unbefleckte Empfängnis bezeichnet.