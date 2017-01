Eisenstadt : Landesgalerie Burgenland |

Am 11. Jänner wird um 18 Uhr die Ausstellung "Blaues Gold: Wasser in der Kunst" in der Landesgalerie Burgenland in Eisenstadt eröffnet. Die Werke erzählen Geschichten vom Nutzen und Vergnügen, der Schönheit aber auch von Herausforderung, Gefahr und Katastrophen. Die Ausstellung kann bis zum 26. März besichtigt werden.