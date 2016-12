20.12.2016, 20:33 Uhr

Ihr Schein bringt Licht in jedes Zimmer, und Herzenswärme in das Haus.Die kleine Flamme flackert still, wirft weiche Schatten an die Wand.Ich glaub, dass sie uns sagen will, haltet Frieden hier im Land.Im Fenster spiegelt sich ihr Strahl, in ihrer Nähe niemand friert.Und du spürst mit einenmal, wie es auch in dir Weihnacht wird.Johanna WeingartmairWünsche ALLEN Regionauten und Redaktionen, sowie ALLEN Lesern ein friedliches, besinnliches und schönes Weihnachtsfest im Kreise ihrer Lieben.Christine