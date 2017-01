Endloses Eislaufvergnügen am größten Natureislaufplatz Mitteleuropas

20.01.2017, 07:44 Uhr

Eisläufer erwartet am Neusieder See ein unvergleichliches Naturerlebnis

Eislaufen auch am Abend

Mit mehr 320 Quadratkilometer ist der Neusiedler See die größte frei zugängliche Natureisfläche Mitteleuropas. Der zugefrorene See bietet Platz für Wintersportler aller Art: Eisläufer, Eissegler und Surfer und sogar Eisradler ziehen ihre Bahnen auf dem Eis.Wer in den Abendstunden das Eislaufen genießen möchte, kann das am Wochenende in Rust tun. Rund um das Seerestaurant Katamaran ist die Eisfläche beleuchtet.In der Ruster Bucht beim Strandbad hat das Gasthaus zum Alten Haus seine „Außenstelle“ errichtet, wo die Eisläufer und Eisspaziergänger die ganze Woche mit stärkenden Köstlichkeiten versorgt werden.Auch im Stadthafen kann man nach der sportlichen Betätigung einen Einkehrschwung machen, um sich dort kulinarisch verwöhnen zu lassen.

„Eistelefon“

Das Betreten der Eisfläche des Neusiedler Sees erfolgt auf eigene Gefahr. Über die Eisstärke und die Eisqualität informiert das eigens eingerichtete „Eistelefon“ der Gemeinden:am Neusiedlersee, Strandbad: +43(0)2683/5054, Strandbad: +43(0)2175/2383, Strandbad: +43(0)2685/8430, Strandbad: +43(0)2167/340034Podersdorf am See, Strandbad: +43(0)2177/2227, Strandbad: +43(0)2685/50215, Strandbad: +43(0)2167/7427