Filmtag im Frauenmonat März

Eisenstadt : Burgenländisches Volksbildungswerk |

In Kooperation mit den Grünen Eisenstadt lädt die "Grüne Bildungswerkstatt Burgenland" am Freitag, dem 3. März, zu einem kostenlosen Filmtag in das Volksbildungswerk in der Eisenstädter Joseph-Haydn-Gasse 11.

"Mustang" Gezeigt wird ab 19 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr) der Film "Mustang" von der Regisseurin Deniz Gamze Ergüven. Die Handlung: Fünf Schwestern in einem türkischen Dorf in der Provinz entdecken das Leben und die Liebe. Um den Freiheitsdrang der Mädchen zu brechen, verwandelt die konservative Familie ihr Haus in ein Gefängnis.

Der Eintritt ist frei!