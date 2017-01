Musical "Lenny der fliegende Hund" im KUZ Eisenstadt

Am Sonntag, dem 15. Jänner, gibt es im Kultur- und Kongresszentrum (KUZ) Eisenstadt ein himmlisch-tierisches Musical-Abenteuer zu erleben. Bei "Lenny der fliegende Hund", einer Produktion des Theaters Heuschreck aus Wien, spielt vor allem die tiefe und wichtige Beziehung zwischen Mensch und Tier eine tragende Rolle. Los geht's um 15 Uhr.Die Geschichte handelt von der kleinen Jenny, einem Waisenkind, das bei ihrer Tante lebt. Von der Welt missverstanden wünscht sie sich nichts sehnlicher als einen Hund, mit dem sie spielen und ihre Geheimnisse anvertrauen kann. Obwohl Tante Aurelia ihr keinen Hund erlaubt, meint es das Schicksal gut mit der kleinen Jenny und schickt ihr in Gestalt des zauberhaften Mister Magic eines Tages einen Hund: Lenny fällt an einem Ferientag einfach so vom Himmel. Eine wunderbar aufregende Zeit und Tierfreundschaft beginnt nun in Jennys Leben, denn dieser Lenny ist ganz und gar nicht so, wie es sich das Mädchen vorgestellt hatte.

Mit „Lenny der fliegende Hund“ bietet das Theater Heuschreck aus Wien ein amuüsantes Hunde- Musical voller Temperament und Zaärtlichkeit und einer Riesenportion Tierliebe. Denn die Themen Mensch-Tier-Beziehung, Haustiere, die Sprache der Tiere kennenlernen, Freundschaft sowie Hunde und Katzen bleiben nicht hinter den Kulissen verborgen. Perfekt wird die beruührende, lebensnahe Story mit überirdischen Flug- und Lichtkünsten.