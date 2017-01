Tag der offenen Tür in der Sonnenland Schule

Eisenstadt : Sonnenland Schule |

Am 28. Jänner findet von 9:30 bis 12:00 Uhr der Tag der offenen Klassentür in der Eisenstädter Sonnenland Schule (Ing. Hans Sylvester-Straße 7) statt. Dabei haben Interessierte die Möglichkeit, hautnah waldorftypischen Unterricht zu erleben. Doch was bedeutet waldorftypisch? Im Vordergrund steht das Erlernen von Fähigkeiten, die für ein erfolgreiches, selbständiges Handeln und glücksfähiges Leben Voraussetzung sind: freies Sprechen, soziale Kompetenz, handwerkliche Fertigkeiten, intellektuelle Inhalte, projektbezogenes Lernen und Einführung in wissenschaftliches Arbeiten gepaart mit gelebter Naturverbundenheit unter Rücksichtnahme auf die prägendste aller Lebensphasen – die Kindheit.

Kontakt und weitere Informationen unter 0688 828 77026 oder über office@sonnenlandschule.at.