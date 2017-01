Wirtschaftsbund lädt zum 35. Ball der Wirtschaft

Bereits zum 35. Mal lädt der Wirtschaftsbund Eisenstadt am Samstag, dem 28. Jänner, zum Ball der Wirtschaft in die Wirtschaftskammer Burgenland in der Landeshauptstadt.Geboten wird – wie jedes Jahr – einiges: Nach dem Einlass um 19:30 Uhr wird die Tanzschule NORA die Eröffnungspolonaise präsentieren. Musikalisch werden die Gäste von der "G. Aflenzer Broadway Big Band" und der Formation "Die Präsidenten" unterhalten. Außerdem warten mehrere Bars, darunter zwei Disco-Bars, eine Italo-Bar sowie die Esterházy QuinQuin-Bar.

Als Highlight gibt's um Mitternacht eine Samba Show Brasil mit anschließender Tombola. Für den frühen Hunger wartet ab 03:30 eine Frühstück beim "Scheuhammer im WIFI". Der Eintritt beträgt 30 Euro, Tischreservierungen über 02682/63115 oder office@wirtschaftsbund-bgld.at.