29.01.2017, 08:57 Uhr

Lions Club Eisenstadt unterstützt die Blutstammzellentypisierung

Leukämie ist eine heimtückische Krankheit, die jeden von uns - egal welchen Alters - treffen kann. Wenn eine Strahlen- oder chemotherapeutische Behandlung von Leukämien oder Lymphomen keinen ausreichenden Erfolg hat oder wenn es zu einem Rückfall kommt, ist eine Übertragung (Transplantation) von Knochenmark- oder Blutstammzellen oft die einzige Chance für die betroffenen Patienten, geheilt zu werden.Entscheidend ist es, einen geeigneten Spender zu finden, dessen Blutprobe zuvor einer exakten Analyse und Typisierung unterzogen werden muss. Derzeit liegen alleine in Österreich viele Blutproben vor, die jedoch mangels finanzieller Mittel nicht typisiert und dadurch in die Stammzellen-Datenbank eingebracht werden können.Letztes Jahr erwischte diese Krankheit meinen Freund Peter S. in Linz. Ein Jahr kämpfte er mutig gegen die Krankheit, bis endlich ein geeigneter Spender gefunden wurde, der ihm das Leben rettete.Vielleicht hat die Spende desmitgeholfen meinen Freund zu retten.Derunterstützt den Kampf gegen die Leukämie auch im Jahre 2017 mit einer Spende von 300 € für die Blutstammzellentypisierung.