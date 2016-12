30 Jahre Burgenland Apotheke

20.12.2016, 08:50 Uhr

Sport war Tesars große Leidenschaft

Der Abend stand neben der Pharmazie ganz im Zeichen des Sports und ihres im heurigen Jahr verstorbenen Vater Hans Tesar.„Vor seinem Ableben hatte es unser Vater im Sinn, den Sport finanziell zu unterstützen. Leider konnte er das selbst nicht mehr, so handeln wir nun in seinem Sinne und übergeben das bei seiner Beerdigung gespendete Geld an den Sportpool“, so die beiden Töchter, die einen Scheck über 9.000 Euro übergaben. Sowohl Sportpool-Obmann Anton Pinezich als auch LH Hans Niessl erinnerten sich an zahlreiche Gespräche mit Hans Tesar zurück. Sehr oft stand bei diesen der Sport im Mittelpunkt – Tesar war ein Kenner der Materie in vielen Bereichen und laut eigener Aussage auch zur Hälfte Schiabfahrtsweltmeister. Denn bei der WM 74 in St. Moritz wurde David Zwilling nur Weltmeister, weil er sich Tesars Schi auslieh, erzählte Pinezich eine von mehreren Anekdoten aus dem Leben des zu früh tragisch Verstorbenen.

Gute Arbeit in Siegendorf

Aber auch seine Arbeit als Präsident der burgenländischen Apothekerkammer wurde gelobt. Zuletzt wurde, nicht nur von Siegendorfs Ortschef Rainer Porics, die gute Arbeit und das kompetente Service der Burgenland Apotheke gelobt.