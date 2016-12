Adventkonzert Singgemeinschaft Hornstein

15.12.2016, 01:27 Uhr

Der Chor der Singgemeinschaft Hornstein hatte sein zwanzigstes Adventskonzert in Hornstein.Am Sonntag dem 11. Dezember 2016 war wieder das traditionelle Adventskonzert vom Singkreis Hornstein, veranstaltet mit den Musikschülern der Musikschule Hornstein, Weihnachtsmusik dargeboten seit 20. Jahren in der Pfarrkirche St. Anna von Hornstein, mit Chorleitung und Direktor der Musikschule Doris Szinovats, mit Unterstützung des Lehrpersonal wurde die Pfarrkirche zum Musiksaal, denen viele Besucher anhörten, am Ende viel Beifall gab.