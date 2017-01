Neujahrsempfang: 6.765 Euro Spendengelder gesammelt

13.01.2017, 12:09 Uhr

Im Rathaus ging gestern die 44. Auflage des Eisenstädter Neujahrsempfangs über die Bühne. Rund 400 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie Vertreter der Eisenstädter Vereine und Institutionen folgten der Einladung von Bürgermeister Mag. Thomas Steiner.

Jährlich lädt der Bürgermeister der burgenländischen Landeshauptstadt am zweiten Donnerstag im neuen Jahr die Vertreter der wichtigsten Institutionen, Vereine und Geschäftspartner der Freistadt Eisenstadt ins Rathaus zum traditionellen Neujahrsempfang. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgte ein Bläserensemble der Winzerkapelle Kleinhöflein.

Spendengelder für das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes

Bürgermeister Mag. Thomas Steiner bot in seiner Rede einen Rückblick auf das ereignisreiche vergangene Jahr und präsentierte seine Pläne für 2017: „Im Jahr 2016 konnten wir zahlreiche Projekte umsetzen und auf Schiene bringen. Besonders erfreulich ist für mich der Start des Stadtbusses, der in den ersten beiden Wochen des Betriebs bereits 10.000 Personen beförderte. Hier werden wir nach einer ausgiebigen Evaluierung der ersten vier Woche einige kleinere Justierungen vornehmen, um den erfolgreichen Start noch weiter fortzuführen.“Für andere wichtige Projekte wie die Überdachung des Eislaufplatzes, die Schaffung einer Tennishalle und die Planung einer Leichtathletikanlage wurden bereits im Vorjahr wichtige Beschlüsse gefasst. „Weiters konnten 2016 nach jahrelangen Bemühungen Investoren und Betreiber für ein Kino gefunden werden, welches bereits heuer Realität sein wird. Nicht unerwähnt lassen möchte ich den Etappenplan für Barrierefreiheit und Inklusion der Ende 2016 beschlossen wurde und für die kommenden Jahre ein Leitfaden für uns sein soll. Die Weichenstellung für eine anhaltende positive Entwicklung der burgenländischen Landeshauptstadt ist als getätigt“, so Bürgermeister Steiner.Wie auch in den letzten Jahren war der Neujahrsempfang des Bürgermeisters gleichzeitig ein Charity-Fest. Gesammelt wurden bisher insgesamt 6.765 Euro (3.505 Euro per aufgestellter Spendenbox und 3.260 Euro per Überweisung auf das Spendenkonto). Die Summe wird sich erfahrungsgemäß in den nächsten Wochen noch erhöhen, da viele Gäste erst nach der eigentlichen Veranstaltung Spenden mittels Zahlschein überweisen. Nutznießer der Charity-Aktion war heuer die Krisenintervention des Österreichischen Roten Kreuzes in Eisenstadt. Mit den Spenden werden notwendige Fortbildungen für die rund 140 Personen des Teams finanziert.