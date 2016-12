Paldauer-Sextett präsentierte sich musikalisch in Hochform

16.12.2016, 18:32 Uhr

EISENSTADT (fa). Im Eisenstädter Kulturzentrum sorgte das Paldauer-Sextett mit seinem sensationellen Weihnachtskonzert an zwei Abenden für viel Herzblut und Charme. Musikalisch lief die Schlagerband zur Höchstform auf und erzeugte durch Moderator Franz Griesbacher, das Sängerduo Renato Wohllaib und Didi Ganshofer sowie Trompeter Harry Muster beim Publikum echtes Gänsehaut-Feeling.Darüber freuten sich besonders Organisator Peter Eibl sowie Paldauerwein-Winzer Hans Reinprecht und Gattin Gerti. Überrascht wurde die treue Weihnachtskonzert-Besucherin Stefanie Miko, der die sechs Musiker zum 80. Geburtstag persönlich gratulierten.Auch im kommenden Jahr - am Dienstag, 12. und Mittwoch, 13. Dezember 2017 - gastieren "Die Paldauer" wieder in Eisenstadt. Der Kartenvorverhauf für beide Konzerte läuft bereits unter petereibl@gmx.net oder 0699/12 9131 23.