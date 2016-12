Punschstand der FF-Hornstein mit Perchtenlauf

01.12.2016, 18:15 Uhr

26. Nov. 2016 hatte die Freiwillige Feuerwehr Hornstein am Abend zum ersten Advent Punsch im Hof des Forsthauses geladen, eine weitere Attraktion begann ab 19 Uhr mit dem Perchtenlauf von den Lichtenwörther Klachlteufeln die mit einem Perchtenlauf für Aufregung sorgten, ein großen Interesse, das nicht nur bei Kindern ankam, verfolgten mit toller Lichtshow die kostümierten Lichtenwörther Klachlteufeln in einer besonderen Farbenpracht, nach der Vorstellung konnten Kinder mit den maskierten Klachtlteufeln ein Selfi anfertigen.Danach ging es wieder zum Punschstand der FF-Hornstein, wo bei Heißen Getränke und kleine Speisen der Abend bis in die Nacht bei wärmender Feuerstelle geschwatzt wurde.Der Reinerlös der Veranstaltung wird zur Anschaffung von Einsatzmitteln verwendet.