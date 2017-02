Sportlergschnas in Siegendorf

06.02.2017, 09:20 Uhr

Queen Anne wiederbelebt

In den legendären Räumen der ehemaligen Discothek Queen Anne wurde dieser Platz gefunden. Die Sportler des ASV veranstalteten ein herausragendes Fest, Charly's Restaurant kümmerte sich um das leibliche Wohl der Gäste.Diese kamen in großer Zahl und in den kreativsten Verkleidungen. Pizza Provinciale sorgte mit Musik zwischen Rock'n Roll und Austropop für eine ständig gefüllte Tanzfläche, die Gäste feierten bin spät in die Nacht.

Barbie-Puppen Kostümsieger

Bei der Maskenprämierung waren die Barbie-Puppen eine Klasse für sich. In zahlreichen Arbeitsstunden bastelte die Gruppe an ihren kreativen Kostümierungen. Geehrt wurden auch die Jägermeister und die Domino-Steine.