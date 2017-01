1.000 Fahrgäste pro Tag nutzen den Stadtbus

16.01.2017, 17:43 Uhr

Der Start des Stadtbusses in Eisenstadt hätte besser nicht sein können: In den ersten zwei Wochen nutzten 10.000 Fahrgäste die Gelegenheit um mit Georg, Martin und Vitus zu fahren. Auch nach Einführung der Tarife nutzen 1.000 Personen täglich den Stadtbus. Derzeit läuft die erste Evaluierung.

Die Gäste zogen sich in den ersten Wochen des Linienbetriebs quer durch alle Altersschichten. Sowohl Schüler, als auch Eltern mit Kindern und ältere Semester nutzten den Stadtbus. Alle der 59 Haltestellen wurden dabei genutzt. „Der Stadtbus wird hervorragend angenommen und erfreut sich größter Beliebtheit bei den Eisenstädterinnen und Eisenstädtern. Das Interesse ist auch nach der anfänglichen Phase gleich hoch geblieben“, weiß Bürgermeister Mag. Thomas Steiner.Bereits ein Drittel aller Fahrgäste besitzt eine Jahreskarte. Die erste Evaluierung ergab auch, das der Verkauf von Fahrscheinen im Bus hat keine negativen Auswirkungen auf die Fahrzeiten der Busse.Unter den Fahrgästen befanden sich in den ersten Wochen auch Testfahrer, die im Auftrag der Stadtgemeinde auf allen drei Routen Daten zur ersten Evaluierung sammelten. „An verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Zeiten wurden genaue Aufzeichnungen zum Einhalten des Fahrplans, der Bewegung der Passagiere und der Nutzung der einzelnen Haltestellen gemacht“, erläutert Bürgermeister Steiner. Diese erste Phase der Evaluierung läuft nun bis Ende Jänner, nach den Semesterferien werden daraus abgeleitete Maßnahmen gesetzt.„Auch die Bürger bringen sicher sehr gut ein und sind im regen Kontakt mit den zuständigen Mitarbeitern in im Rathaus. Es kommt sehr gutes und vor allem konstruktives Feedback aus der Bevölkerung“, freut sich Bürgermeister Thomas Steiner.

Tarife gelten seit 2. Jänner

Seit 2. Jänner gelten nun auch die Tarife des Stadtbusses. Ein Einzelfahrschein kostet 1 Euro und ein Tagesticket 2 Euro – beide sind direkt im Bus zu erwerben. Die Jahreskarten gibt es an der Bürgerservicestelle im Rathaus.Wer einen Tagesparkplätze (Feldstraße, Krautgartenweg, Justizzentrum, Freibad und Glorietteallee) in Eisenstadt benutzt, bekommt mit dem Parkticket auch automatisch eine Fahrkarte für den Stadtbus.„Jetzt kann man nicht mehr von einer Anfangseuphorie sprechen, sondern von einem gut funktionierendem Echtbetrieb“, so Bürgermeister Thomas Steiner abschließend.