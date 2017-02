11. Ball der Volkspartei Hornstein

05.02.2017, 21:04 Uhr

Bei der großen Tombola wurde erstmals der „Große Preis von Hornstein“, ein Go-Kart-Rennen für zehn Fahrer, verlost. Ein Fahrer freute sich über ein Drift-Training mit dem Staatsmeister Wolfgang Schmid. Die Mitternachtsshow gestalteten viele junge Hornsteiner und brachten den Saal zum Toben.

Vielen Dank an die zahlreichen Gäste, die uns immer wieder beehren und für großartige Stimmung bis in die frühen Morgenstunden sorgen. Ein Dank gilt dem besten Team rund um Gerti Pogats und Andrea Trapichler sowie an alle Unterstützer, Gönner und Sponsoren!Alle Fotos sind online unter https://www.flickr.com/photos/oevphornstein/albums...