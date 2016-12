16.000 Besucher beim Weihnachtszauber im Familypark

14.12.2016, 14:02 Uhr

16.000 Besucher an vier Tagen

16.000 Gäste besuchten den Familypark an den vier geöffneten Tagen. Und diesen wurde auch einiges geboten: Für ein glitzerndes Lichtermeer sorgten über 3000 Meter Lichterketten an den Gebäuden und etwa 300 LED-Strahler in der Parkanlage. 500 Christbäume wurden von einem Biobetrieb aus der Buckligen Welt geliefert und in Szene gesetzt.

Schneemaschine sorgte für Freude

Wetter spielte mit

Chefin und Chef zufrieden

Für große Freude bei den Kindern sorgte u.a. auch eine Schneemaschine im Eingangsbereich. Sehr gut besucht war auch der Weihnachtsmann in seiner Hütte, man konnte aber auch eine Postkarte ans Christkind schreiben. Für den guten Zweck sammelten die Clinic Clowns an zwei Tagen Spenden für schwerkranke Kinder.Auch eine Weihnachtsshow der Gruppe SHAD Performance sowie Livegesang und akrobatische Einlagen sorgten für großen Applaus. Highlight war dann eine Parade mit lebendem Christbaum, dem Weihnachtsmann, Engeln und Co.Dank des guten Wetters konnten auch alle Attraktionen im geöffneten Parkbereich in Betrieb genommen werden. Temperaturen bis zu 14 Grad untertags, Sonnenschein und milde Abende zahlten sich auch für die Gastronomie aus: 1.100 Portionen Maroni, 1.300 Langos und 730 Baumstriezel wurden konsumiert. Außerdem wurden 3.000 Häferl Kinderpunsch und 1.700 Häferl Glühwein ausgeschenkt.Familypark-Direktorin Ulrike Müller ist dementsprechend zufrieden: „Wir freuen uns sehr, dass der Event so gut bei unseren Gästen angekommen ist. Das schönste Lob für uns ist es, in strahlende Kinderaugen zu blicken“, so Müller. Der "Weihnachtszauber im Familypark" soll auch 2017 wieder stattfinden, wie Eigentümer Mario Müller erklärt: "Der enorme Zuspruch der Besucher zeigt, dass wir auch mit unserem zweiten Spezial-Event nach Halloween den Geschmack unserer Gäste bestens getroffen haben. So viele begeisterte Rückmeldungen bestärken uns als Veranstalter darin, den Weihnachtszauber im Familypark auch 2017 fortzuführen und natürlich wieder neue Ideen einzubauen."