Alles Auto: Eisenstädt lädt zum Autofrühling

15.02.2017, 09:16 Uhr

Vom 10. bis 12. März laden Eisenstadts TOP-Autohäuser wieder zum Tag der offenen Tür



Der Winter neigt sich dem Ende – das bedeutet nicht nur wärmere Temperaturen und neue Lebenskraft, das heißt auch Eisenstädter Autofrühling.Bereits zum 19. Mal laden öffnen zehn Eisenstädter Autohäuser ihre Türen – mit einer Vielzahl an Modellneuheiten, alternativ betriebenen Fahrzugen und verschiedensten Attraktionen. Darüber hinaus ergänzt ein großes Gewinnspiel das umfangreiche Programm. Service- & Reparaturgutscheine der Eisenstädter TOP-Werkstätten gibt es da unter anderem zu gewinnen.Die Autohäuser öffnen ihre Türen am Freitag von 7.30-18 Uhr, am Samstag von 9-18 Uhr und am Sonntag von 9.30-16 Uhr. Mehr Informationen über den Eisenstädter Autofrühling erhalten Sie unter www.autofruehling.at

Die Autohäuser im Überblick:

Toyota BuchreiterVW, Audi, Seat, Škoda KamperMazda, Suzuki, Yamaha JagisVolvo, Mitsubishi, Hyundai DenzelRenault, Nissan, Lada, Dacia KoineggPeugeot, Kia, Alfa Romeo, Fiat NemethBMW BierbaumMercedes, Smart, Citroen Wiesenthal & OttFord Weintritt