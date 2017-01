Burgenländischer Nachhaltigkeitspreis für die "Stotzinger Küchengeheimnisse"

17.01.2017, 10:25 Uhr

"Stotzinger Küchengeheimnisse"

Unter dem Motto "regional und saisonal - das lern ich von Oma und Opa" wurde im vergangen Jahr ein Wettbewerb durchgeführt, an dem auch die Volksschule Stotzing teilnahm. Dabei waren Projekte gefragt, mit denen die Kinder zur nachhaltigen Gestaltung des Schulalltages und des Schulumfeldes motiviert werden.

Kochbuch mit dem halben Ort

"Freuen uns riesig!"

"Unser eingereichtes Projekt beschrieb, wie wir gemeinsam mit dem halben Ort unser Kochbuch "Stotzinger Küchengeheimisse" gestalteten", erklärt Karin Eder, Direktorin der VS Stotzing. Konkret wurden Rezepte von Eltern, Großeltern und Verwandten gesammelt und vervielfältigt, Einbände mit Hilfe von Mamas und Omas genäht und einige Rezepte gemeinsam in der Schulküche ausprobiert. "Dabei wurden auch viele Tripps und Tricks zum Gelingen ausgetauscht."Die Stotzinger Freude über die erhaltene Auszeichnung ist groß: "Wir freuen uns riesig, dass auch unser Kochbuch zu den Gewinnern zählt und wir unsere Schulkasse mit 250 Euro füllen können", so Direktorin Eder.