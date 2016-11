„Der Boss“ stellt im Landhaus aus

30.11.2016, 15:01 Uhr

Heimatverbundene Kunst von Martin Lang

In seiner Begrüßungsrede würdigte Tschürtz „Den Boss" als einen weit über die Grenzen des Landes hinaus geschätzten Künstler. Martin Lang verzeichnete schon viele Erfolge und Ehrungen weltweit, doch blieb er immer „Der Boss" – liebevoll, aufmerksam, ursprünglich, heimatverbunden.

Bilder sprechen lassen

Guter Zweck

„Er ist ein Künstler, der die Gabe hat, Bilder sprechen zu lassen. Das tägliche Leben, die burgenländische Seele, mit Höhen, Tiefen, Schmerz, Liebe bringt Martin Lang mit einer Klarheit und Liebe zum Detail in jedem seiner einzigartigen Werke zum Ausdruck“, so Tschürtz. In seinen Bildern erzähle und erkläre er, „was ihm und vielen von uns wichtig ist: wahre Begebenheiten, Geschichten, Heimat, Landschaften, burgenländische Werte, Flair, Weltanschauungen. Man kann jeden Raum mit der Kraft seiner Bilder schmücken, weil in vielen sich die Tradition wiederspiegelt.“Die Vernissage fördert die Aktion „Burgenländer in Not“. Der Künstler hat sich bereit erklärt, vom Erlös der Bilder einen Teil für den Verein zu spenden.