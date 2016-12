Die SELEKTION versteigert am 11.12. den größten Wein-Adventkalender des Landes

06.12.2016, 13:01 Uhr

Die SELEKTION Vinothek Burgenland lässt mit einem ganz besonderem Wein-Adventkalender aufhorchen.

Erstmalig kreiert die Selektion Vinothek Burgenland heuer einen Adventkalender – und zwar den größten Wein-Adventkalender des Landes. Vom 1. bis 24. Dezember wird täglich ein Wein aus dem Burgenland um 24 Prozent vergünstigt angeboten. Der imposante Adventkalender in Form von Holzkisten ist im gesamten Advent in der Selektion, vis à vis des Schlosses Esterházy, wo auch die vergünstigten Weine zu erwerben sind, zu bewundern.

Große Versteigerung am 11. Dezember um 16 Uhr

Vielfalt in der Selektion Vinothek Burgenland

Ein Duplikat des Wein-Adventkalenders wird im Zuge des großen Weihnachtsmarktes im Schloss Esterhazy am 11. Dezember zu Gunsten Licht ins Dunkel versteigert. 5.000 Besucher zählte dieses einzigartige Event im Vorjahr. Für die Versteigerung wird der Kalender mit sechs exklusiven Weinen pro Tag, also insgesamt 144 Flaschen, bestückt. Sämtliche Weine, die im Adventkalender versteckt sind, finden Sie hier . Die Versteigerung selbst findet im Rahmen des Esterházy Weihnachtsmarktes statt. Der gesamte Erlös der Versteigerung wird an Licht ins Dunkel gespendet.Die Selektion Vinothek Burgenland steht für die Vielfalt des burgenländischen Weines unter einem Dach. Prächtige Rotweine, ausdrucksvolle Weißweine, edelsüße Gewächse erster Klasse – das Burgenland offeriert einen vinophilen Reichtum, wie er kein zweites Mal in Österreich zu finden ist.Diese einzigartige Vielfalt macht die Selektion Vinothek Burgenland in Eisenstadt mit über 600 Weinen von mehr als 100 Winzern in allen Facetten erlebbar. Die Selektion vereint als größter Anbieter burgenländischer Weine kompetente Beratung und authentisches Trinkvergnügen.Esterházyplatz 47000 Eisenstadt0268263345026826334516