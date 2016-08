Exotischer Besuch vom Bienenfresser

27.08.2016, 16:38 Uhr

Bienenfresser bewohnen sonnige, offene Landschaften. Sie nisten in Kolonien in Steilwänden von Kiesgruben oder natürlichen Abbruchkanten.Darin graben sie einen bis zu 1,5 m langen Tunnel mit einer Nestkammer am Ende.Die äußerst geschickten Flieger fangen ihre Nahrung in der Luft. Sie erbeuten auch stechende und giftige Insekten wie Bienen, Hummeln und Wespen. Vor deren Verzehr entfernen sie den Stachel und einen Großteil des Gifts durch Aufschlagen und Abstreifen der Beute auf Ästen.Bis August bleiben sie im Burgenland, dann machen sie sich mit ihren nun flugtauglichen Jungvögel auf den Weg zu ihren Winterquartieren in Afrika.