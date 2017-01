Geflügelpest: Erster Fall im Bezirk Eisenstadt-Umgebung

17.01.2017, 15:37 Uhr

Veterinärverwaltung: kein Hinweis auf Gefahr für Menschen

Übertragung über Wildtiere

Amtstierarzt sperrt Betrieb

BEZIRK. Die Veterinärverwaltung des Landes Burgenland hat das Auftreten von Geflügelpest (Aviäre Influenza Subtyp H5N8) im Bezirk Eisenstadt Umgebung bestätigt.Am Gelände eines Tierhaltungsbetriebs wird ein Teich gleichzeitig auch von Wildgeflügel benutzt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es über das Wildgeflügel zur Krankheitsübertragung gekommen ist.Der Betrieb wurde umgehend vom Amtstierarzt gesperrt. Die Tiere des Geflügelbestandes werden nun tierschutzgerecht gekeult, die Tierkadaver unschädlich beseitigt und der Betrieb anschließend gereinigt und desinfiziert.Um den Betrieb wurde ein Schutzzone im Radius von drei Kilometern und eine Überwachungszone im Radius von zehn Kilometern gezogen. Innerhalb der Schutzzone werden alle geflügelhaltenden Betriebe amtstierärztlich untersucht.

Österreichweite Stallpflicht

Für Mensch ungefährlich

Maßnahmen:

Verbreitung ist Strafbestand

Die Befürchtung der Übertragung der Geflügelpest von Wild- auf das Hausgeflügel besteht seit längerer Zeit und hat in der Vorwoche zur österreichweiten Stallpflicht für Geflügel geführt.Bisher gibt es keine Hinweise dafür, dass der Geflügelpest-Typ H5N8 für Menschen gefährlich ist. Für Konsumentinnen und Konsumenten besteht somit keinerlei Gefahr.• In allen Geflügelbetrieben müssen Biosicherheitsmaßnahmen eingehalten werden• Die Freilandhaltung von Geflügel ist verboten – das Geflügel muss so aufgestallt werden, dass kein Kontakt mit Wildvögeln stattfinden kann, d.h. entweder Stallhaltung oder zumindest nach oben hin abgedeckte Haltung (Netze sind nicht ausreichend)• Alle seuchenverdächtigen Vögel (Abfall der Legeleistung, Abfall der Futteraufnahme, vermehrte Todesfälle) müssen der zuständigen Veterinärbehörde gemeldet werden;• Verendet aufgefundene Wasservögel und Greifvögel sind dem zuständigen Amtstierarzt zu melden.Diese bereits angeordneten Maßnahmen sind landesweit einzuhalten und werden auch kontrolliert. Fahrlässiges Verbreiten von Tierseuchen stellt einen Strafbestand dar. Daher ist das Betreten von gesperrten und verdächtigen Betrieben durch betriebsfremde Personen zu unterlassen und den Anweisungen der Behörden vor Ort ist entsprechend Folge zu leisten.